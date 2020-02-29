Украина

Команда Александра Рябоконя разгромила соперника, отправив четыре безответных мяча.

Десна благодаря дублю Андрея Тотовицкого, а также голам Александра Филиппова и Владислава Калитвинцева взяла верх над Мариуполем – 4:0.

Теперь черниговцы приблизились на расстояние трех очков от идущего вторым Динамо, а от Зари отстают на один пункт, но луганчане имеют в запасе матч с Олимпиком.

Десна — Мариуполь 4:0

Голы: Тотовицкий, 12, 21, Филиппов, 58 (пен.), Калитвинцев, 90+2



Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой — Арвеладзе — Калитвинцев, Тотовицкий (Будковский, 80), Домбровский, Кузик (Картушов, 68) — Филиппов (Конопля, 84).



Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Дава (Муравский, 46), Тищенко (Топалов, 65) — Федорчук, Игнатенко — Мишнев, Горбунов — Чурко, Фомин (Кулаков, 76).

Предупреждения: Чоботенко, Дава, Игнатенко, Муравский.