Украина

Голкипер "фантазеров" уверяет, что команда будет играть на победу в матче против Зари.

В 20-м туре чемпионата Украины Олимпик на выезде сыграет против Зари. Голкипер Артем Кичак рассказал, за счет чего дончане могут победить.

"Заря укомплектована качественными футболистами, которыми руководит хороший тренер. Но то же самое можно сказать и про нас. Нам есть, чем удивить соперника. Мы выйдем на игру добывать три очка", — цитирует Кичака пресс-служба клуба.

Кичак стал игроком Олимпика уже во второй раз в своей карьере. До этого он играл за команду в сезоне-2017/18. С тех в клубе произошло много перемен.

"Все кардинально поменялось. Фактически, это две разные команды, если говорить об игре. Оно и понятно, ведь сейчас у руля совершенно другой тренерский штаб. Олимпик пытается играть в современный футбол. Много внимания уделяется тактике, прессингу и контролю мяча", — рассказывает Кичак.

"Но чем всегда славился Олимпик — так это замечательным микроклиматом в коллективе. Здесь всегда непринужденная и дружелюбная атмосфера. Остались многие ребята из персонала и футболистов, которых я знаю".

Матч Заря – Олимпик начнется завтра в 14:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.