Украина

Команда Руслана Костышина снова оказалась сильнее Карпат (2:1).

В заключительном матче игрового дня в УПЛ ковалевский Колос принимал аутсайдера чемпионата львовские Карпаты. Руслан Костышин решил не менять победный состав, который одолел Александрию, поэтому не произвел ни одного изменения. Дебют поединка проходил в равной борьбе, команды некоторое время присматривались друг к другу, после чего ковалевцы завладели игровым и территориальным преимуществом. Сперва они провели несколько неудачных атак, но затем все же забили быстрый гол. На 11-й минуте Ильин опередил Сливу после подачи Емца и отправил мяч в ворота – 1:0.

После забитого гола хозяева еще некоторое время контролировали мяч, после чего отдали его сопернику. Халл мог относительно быстро сравнять счет, пробив головой после подачи Бойчука, но удару защитника немного не хватило точности. Затем на некоторое время игра успокоилась, команды взяли паузу, после чего Карпаты пошли в активное наступление. Однако их стараний было недостаточно, ведь очень часто подводила техника. Гостям так и не удалось создать ни одного опасного момента в первом тайме. А вот Колос забил во второй раз. На 42-й минуте Кудрик потащил удар Богданова со штрафного, а Петров оказался первым на добивании – 2:0. Команды отправились на перерыв при комфортном преимуществе подопечных Костышина.

Сразу же после перерыва Роман Санжар произвел замену, выпустив на поле Козака с целью усиления атаки, но Колос и дальше контролировал игру. У хозяев было несколько возможностей забить быстрый гол благодаря стандартам, но они ни к чему не привели. Гости ответили на это ударом Пасича из выгодной позиции, но Волынец с ним уверенно справился. Затем команды снова вязли пауза, взяв время на передышку перед новым всплеском активности. Его апогеем мог стать третий гол в ворота Карпат, но Фортуна пришла им на помощь — штанга приняла мяч на себя после классного удара Ориховского со штрафного.

Практически сразу же после этого "львы" перехватили инициативу и оккупировали чужую половину поля. Назарина часто брал игру на себя и мощно пробивал по воротам, но в отчетном поединке ему не было суждено забить. Зато было суждено Козаку — Артём выиграл позиционную борьбу после подачи углового и отправил мяч в сетку — 2:1. На кураже львовяне еще некоторое время провели в атаке, но затем их активность угасла. Колос с радостью забрал мяч себе и перекатывал его в свое удовольствие, не забывая и об атакующих действиях.

Все шло к тому, что хозяева уверенно доведут матч до логического завершения, но в на последней минуте компенсированного времени они были очень близки к тому, чтобы пропустить во второй раз. Подопечные Санжара заработали опасный штрафной, который исполнил Козак, но ему не удалось перебросить мяч через стенку. Игроки Карпат апеллировали к главному арбитру касаемо игры Смирного рукой, но он их проигнорировал, зафиксировав минимальную победу Колос. Ковалевцы набрали три очка и закрепились в первой шестерке, опережая Мариуполь и Днепр-1 на четыре набранных очка.

В 21-м туре Колос сыграет с киевским Динамо, а Карпаты примут Александрию.

Колос - Карпаты 2:1

Голы: Ильин, 11, Петров, 42 — Козак, 78

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов (Задоя, 80), Ориховский — Ильин, Морозко (Вильхамссон, 68), Смирный — Бондаренко (Кожушко, 80)

Карпаты: Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Слива (Козак, 46) — Клец, Назарина — Лях, Притула, Г. Пасич — Бойчук (Кириленко, 74)

Предупреждения: Емец, Смирный — Бойчук, Гиоргадзе, Г. Пасич, Притула, Назарина