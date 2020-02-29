Вашему вниманию видеообзор поединка УПЛ.
Колос - Карпаты, фото Карпаты
29 февраля 2020, 23:55
Завершился поединок 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Колос в домашней игре обыграл Карпаты.
Победа позволила ковалевцам укрепиться на шестом месте, а львовяне остаются на последнем месте.
Колос - Карпаты 2:1
Голы: Ильин, 11, Петров, 42 — Козак, 78
Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов (Задоя, 80), Ориховский — Ильин, Морозко (Вильхамссон, 68), Смирный — Бондаренко (Кожушко, 80)
Карпаты: Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Слива (Козак, 46) — Клец, Назарина — Лях, Притула, Г. Пасич — Бойчук (Кириленко, 74)
Предупреждения: Емец, Смирный — Бойчук, Гиоргадзе, Г. Пасич, Притула, Назарина