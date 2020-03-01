Украина

Дончане уже точно не могут претендовать на попадание в первую половину турнирной таблицы (1:0).

Для воскресной части двадцатого тура Украинской Премьер-лиги календарем было уготовлено лишь два поединка. Первыми в борьбу вступили представители восточной Украины, образовав своей парой одну из вариаций донбасского дерби с местом проведения в городе Запорожье. На тамошней "Славутич-Арене" луганская Заря принимала донецкий Олимпик.

Уже успевшая устояться по ходу сезона тенденция подсказывала, что встреча двух команд из разных полюсов турнирной таблицы ничего хорошего не может сулить ниже стоящему по рангу коллективу, которым в данном случае выступали "олимпийцы". Однако уже в рамках отчетного тура данная тенденция была нарушена сокрушительной победой днепровского Днепра-1 над киевским Динамо, так что надежда у подопечных Висенте Гомеса все еще теплилась.

Да и когда, как не за три матча до конца первой части сезона прерывать свою четырехматчевую серию из поражений? Для дончан в контексте этой встречи все было предельно просто — победа оставляла бы призрачные надежды попасть в верхнюю шестерку, а вот любая потеря очков оставила бы Олимпик в непосредственной близости ко дну турнирной таблицы на остаток сезона. В то же время, для Зари открывалась прекрасная перспектива восполнить потерю второй строчки в концовке прошлого года за счет трех набранных очков в отчетной игре.

Достаточно комфортной погодой для игры в футбол встретило Запорожье команды. Однако игроки не воспользовались созданными для них условиями в первом тайме, организовав лишь по одному серьезному моменту с каждой из сторон. Первопричиной такой ситуации стала замкнутая игра гостей на своей половине поля. Подопечные Висенте Гомеса попробовали провести свою первую акцентированную атаку лишь под занавес 45-и игровых минут и вполне могли выйти вперед на этой волне непривычной для них активности. Повезло Заури Махарадзе, что мяч после удара головой с близкой дистанции от Зотько последовал именно по центру ворот.

Со стороны луганчан было заметно стремление играть в контроль мяча, но работа в завершающей трети поля оставляла желать лучшего. Чего стоит только загубленный момент Владленом Юрченко во время прострела с правого фланга от Кабаева, после которого экс-игрок леверкузенского Байера промахнулся из центра штрафной мимо основания левой штанги. Еще в паре случаев атаки хозяев поля завершались нелепыми промахами мимо мяча.

Второй тайм командам получилось раскрыть должным образом лишь в его концовке. И отнюдь не луганчане выступили в качестве стороны-агрессора в заключительную четверть часа противостояния. Да, свой гол Заре удалось все-таки провести за счет большей настойчивости в завершении и необычайному стечению обстоятельств. Проводивший неплохой поединок Ксенз, срезал мяч на дальнюю штангу при подаче углового с левого фланга, после чего Кабаев не стал промахиваться с метра по пустым воротам.

Обрамляли этот эпизод моменты активности Олимпика внутри чужой штрафной, после которых можно было разве что за голову хвататься от удивительной не реализации своих возможностей дончанами. Единственным, кому явно не повезло, был Шахаб — мяч после его удара головой в падении отправился в правую штангу. А вот как дважды не получалось замкнуть отскок ударом по пустым воротам у Зотько — большой вопрос. Равно как и остались без объяснений причины, по которым Кравченко не сумел переиграть один в один Махарадзе, подловив Иванисеню на неудачной передаче назад на голкипера. Все было в руках "олимпийцев", но удача отвернулась в нужный момент — команда Гомеса распрощалась с шансами попасть в верхнюю половину турнирной таблицы.

В следующем туре для луганской Зари подготовлен еще один поединок в Запорожье — против ПФК Львов, а донецкий Олимпик в Киеве сразится с черниговской Десной.

Заря — Олимпик 1:0

Гол: Кабаев, 77



Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Леднев, Юрченко (Цвек, 90), Кочергин (Хомченовский, 78) — Кабаев, Перович (Лунев, 78).



Олимпик: Крынский — Ксенз, Зотько, Гришко, Лебеденко — Вербный (Завийский, 52) — Кравченко (Тейшейра, 78), Политыло (Чогадзе, 81), Кравчук — Дегтярев, Шахаб.

Предупреждения: Кочергин, Юрченко, Вернидуб, Хомченовский, Михайличенко — Лебеденко.