Украина

За последнюю путевку в топ-6 поборются Колос, Днепр-1 и Мариуполь.

Стали известны пять из шести участников первой шестерки украинской Премьер-лиги на второй этап чемпионата. Досрочно известно, что в топ-6 попали Шахтер, Динамо, Заря, Десна и Александрия.

Четыре команды уже потеряли шансы на выход в топ-6: Карпаты, Львов, Олимпик и Ворскла.

Колос, Днепр-1 и Мариуполь поборются за последнюю шестую путевку в верхнюю группу УПЛ.

За два тура до конца первого этапа Колос имеет в своем активе 26 очков, Днепр-1 и Мариуполь — по 22.

Несмотря на четырехочковый гандикап, концовка первого этапа для Колоса будет не самой легкой. В следующем туре ковалевцы сыграют на НСК Олимпийском с киевским Динамо (3 марта), а затем на Оболонь-Арене против Шахтера (8 марта).

В свою очередь, Днепр-1 посреди недели сыграет с донецким Шахтером в Харькове (4 марта), а Мариуполь дома против Ворсклы (4 марта). В заключительном 22-м туре первого этапа на Днепр-Арене состоится встреча Днепра-1 и Мариуполя (8 марта).

В случае равенства очков у команд, выше в турнирной таблице окажется коллектив, имеющий преимущество в графе личных встреч:

- Колос и Мариуполь — преимущество у Мариуполя. Колос дома выиграл 2:1, в Мариуполе проиграл 0:2;

- Колос и Днепр-1 — преимущество у Колоса. В Днепре хозяева выиграли 2:1, Колос дома победил 4:0;

- Колос, Мариуполь и Днепр-1 — преимущество у Мариуполя по суммарному количеству очков набранных в поединках между тремя командами.