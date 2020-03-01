Украина

Наставник луганчан прокомментировал победу над дончанами.

Главный тренер Зари высказал свое мнение о поединке, в котором его команда сумела минимально обыграть Олимпик (1:0).

"Мы выиграли 1:0. Конечно, хотели первую игру дома сыграть на результат, и мы его добились. В конце была валидольная игра. Та тактика, которая была у Олимпика, приносила им дивиденды".

"Мы владели преимуществом, не забили свой гол. Тот же Юрченко имел убойный момент. Игра открылась после того, как забили. Тогда уже, можно сказать, нам где-то повезло. Но тем и прекрасен футбол, что его нельзя спрогнозировать. Я благодарен ребятам. Они терпели. Мы додавили соперника, ещё раз говорю, с долей везения на последних минутах отстояли на ноль".

"По большому счёту, эта победа заслуженная. Хорошо настроились, вошли в игру, контролировали её, имели моменты. Мы не комментируем, как играет соперник. Это их дело. Если бы Олимпик играл так с первых минут, как после пропущенного гола, то, может быть, нам было бы очень сложно", — приводит слова Скрипника официальный сайт Олимпика.

Ранее неудачный для своей команды поединок прокомментировал главный тренер дончан Висенте Гомес.