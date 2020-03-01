Испанский специалист — о поражении от Зари.
Висенте Гомес, фото Олимпик
01 марта 2020, 18:24
Главный тренер Олимпика Висенте Гомес дал свою оценку поединку украинской Премьер-лиги, в котором его команда уступила Заре (0:1).
"Мы провели хороший поединок. Было тяжело, поскольку наш сегодняшний соперник – очень сильная команда. В первые 15-20 минут игры Заря хорошо контролировала мяч, но мы выдержали их натиск".
"Во второй половине игры у нас было множество возможностей для того, чтобы отыграться и свести матч к ничьей", — приводит слова Гомеса официальный сайт дончан.
К слову, победа позволила луганчанам подняться на вторую строчку в турнирной таблице.