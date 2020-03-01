Украина

Испанский специалист — о поражении от Зари.

Главный тренер Олимпика Висенте Гомес дал свою оценку поединку украинской Премьер-лиги, в котором его команда уступила Заре (0:1).

"Мы провели хороший поединок. Было тяжело, поскольку наш сегодняшний соперник – очень сильная команда. В первые 15-20 минут игры Заря хорошо контролировала мяч, но мы выдержали их натиск".

"Во второй половине игры у нас было множество возможностей для того, чтобы отыграться и свести матч к ничьей", — приводит слова Гомеса официальный сайт дончан.

К слову, победа позволила луганчанам подняться на вторую строчку в турнирной таблице.