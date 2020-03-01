Вашему вниманию видеообзор поединка УПЛ.
Шахтер - Ворскла, фото Шахтер
01 марта 2020, 20:57
Завершился поединок 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер неожиданно на выезде уступил Ворскле, пропустив единственный гол в игре.
К слову, полтавчанам удалось прервать 48-матчевую беспроигрышную серию "горняков" в рамках УПЛ.
Ворскла — Шахтер 1:0
Гол: Степанюк, 30
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Луизао (Баенко, 90+2), Скляр, Пуцлин, Кане — Кулач (Васин, 87), Степанюк (Якубу, 63).
Шахтер: Шевченко — Болбат (Додо, 61), Кривцов, Хочолава, Сиприано (Фернандо, 83) — Майкон, Патрик (Бондаренко, 46) — Тете, Марлос, Коноплянка — Дентиньо.
Предупреждения: Скляр, Степанюк, Пердута, Пуцлин, Якубу, Луизао — Тете, Кривцов, Сиприано, Марлос, Дентиньо
На 84-й минуте был удален Александр Скляр (Ворскла) (второе предупреждение).