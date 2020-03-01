Украина

Полтавчане лишили "горняков" надежд побить собственную рекордную серию по матчам без поражений в чемпионате Украины.

Полтавская Ворскла в родных стенах сумела переиграть донецкий Шахтер (1:0) в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Таким образом, команда Юрия Максимова прервала 48-матчевую серию дончан без поражений в чемпионате Украины.

В последний раз "горняки" проигрывали во внутреннем первенстве в третьем туре прошлого сезона, уступив киевскому Динамо (0:1) 3 августа 2018 года.

Так, донецкий клуб лишился надежд побить собственный рекорд по данному показателю, который был установлен на отметке в 55 матчей в период с 2000-го по 2002-й.

Также сообщалось, что Шахтер не нанес ни одного удара в створ в игре против Ворсклы.

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