Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка украинской Премьер-лиги.

В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги львовские Карпаты примут на своем поле Александрию.

Карпаты — Александрия

Среда, 4 марта, Львов, Украина, 19:30, главный арбитр — Дмитрий Кривушкин. Прямая трансляция на телеканале УНИАН.

И Карпаты, и Александрия не могут похвастаться успешными стартами в весенней части сезона. В двух турах после выхода из зимней паузы обе команды набрали по одному очку, однако в турнирной таблице между ними все равно сохраняется огромное расстояние.

Карпаты продолжают находиться на дне турнирной таблицы, имея в активе 12 очков и отставая от предпоследней Ворсклы на 5 пунктов. Александрия же идет на 5-м месте и ее позициям в верхней шестерке ничего не угрожает, и даже от Колоса, которому команда Владимира Шарана недавно уступила, она сохраняет солидный отрыв. Однако эмоциональный настрой в команде явно находится не на самом высоком уровне, чему свидетельствуют перевод нескольких игроков основы в дубль.

Во встрече с Карпатами Александрия получит возможность исправить ситуацию и прервать серию неудач. На стороне "желто-черных" будет статистика личных встреч с львовянами. Последние четыре поединка завершились победами александрийцев, причем они непременно забивали по два гола.

Из-за перебора желтых карточек Карпаты не смогу рассчитывать на зимнего новичка Геннадия Пасича. Кроме того, в лазарете команды находятся Ярослва Деда, Олег Веремиенко, Владимир Якимец и Владимир Танчик.

У Александрии на поле наверняка не выйдут защитник Антон Шендрик и полузащитник Максим Задерака, которые тренируются с молодежной командой. Из-за проблем со здоровьем Владимир Шаран не сможет рассчитывать на Кирилла Ковальца и Дмитрия Шастала.

Не сыграет: Пасич, Деда, Веремиенко, Якимец, Танчик — Ковалец, Шастал.

прогноз 0:1

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