Украина

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок между киевлянами и ковалевцами.

Букмекеры считают фаворитом матча Динамо. Коэффициент на победу киевлян в букмекерской конторе Parimatch равен лишь 1,18.

Второй по вероятности является ничья, которую оценивают в 7,2, а в случае победы Колоса Parimatch выплатит вам в 15,5 раз больше ставки.

Динамо после натужной победы над Ворсклой (2:1) проиграло СК Днепр-1 1:3, а вот Колос оба своих матча УПЛ в 2020 выиграл – по 2:1 у Александрии и Карпат. Ознакомиться с предматчевыми раскладами вы можете в анонсе поединка от Football.ua.

Игра начнется в 19:30. Вы сможете следить за главными событиями матча Динамо – Колос в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.