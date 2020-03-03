Украина

Стала известная заявка "горняков" на предстоящий матч чемпионата Украины.

В рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер в Харькове примет Днепр-1.

Как сообщил официальный сайт "горняков", вне заявки оказались Виктор Коваленко, Давид Хочолава и Алан Патрик.

Предварительная заявка из 20 футболистов:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили, Сергей Кривцов.

Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Майкон, Артем Бондаренко, Марлос, Тете, Тайсон, Евгений Коноплянка, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат.

Нападающий: Жуниор Мораес.

Матч Шахтер – Днепр-1 состоится 4 марта в 19:00 по киевскому времени.

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