Украина

Испанский форвард сумел отличиться голом в матче против Колоса.

Нападающий Динамо Фран Соль отметился забитым голом в воротах Колоса. На 40-й минуте Карлос Де Пена пробил в штангу, а испанец удачно сыграл на добивании.

Свой предыдущий гол Фран Соль забил еще 25 февраля 2019 года в ворота Зари (5:0), после чего вскоре получил травму. До игры против Колоса Фран наиграл 370 минут в 11 матчах УПЛ в этом сезоне.

После первого тайма Динамо обыгрывает Колос 1:0. Вы можете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.