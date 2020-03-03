Колос остался в меньшинстве за грубый фол против Цыганкова

Евгений Задоя рисковал нанести серьезное повреждение полузащитнику Динамо.
Момент фола, фото: Скриншот
03 марта 2020, 20:33
В рамках 21-го тура УПЛ Динамо на своем поле принимает Колос.
В компенсированное к первому тайму времени Евгений Задоя снес с ног грубым подкатом Виктора Цыганкова. Арбитр показал красную карточку полузащитнику.
Таким образом, второй тайм клуб из Ковалевки начал в меньшинстве.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо – Колос.
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