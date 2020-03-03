Украина

Подопечные Руслана Костышина во второй раз в сезоне не смогли обыграть вице-чемпиона Украины, чем поставили свою шестую позицию в турнирной таблице под удар (2:0).

Вице-чемпион Украины с треском провалился в конце основного времени своего визита к Днепру-1 в рамках прошлого тура Украинской Премьер-лиги (1:3). Стало быть, в рамках двадцать первого игрового дня национального первенства подопечным Алексея Михайличенко пришлось вновь совершать попытку вернуться на победный путь.

Единственная игра вторничной части поединков проходила в Киеве, где на стадионе НСК "Олимпийский" местное Динамо принимало дебютанта текущего розыгрыша УПЛ — ковалевский Колос, который в нынешних реалиях являлся чуть ли не главным претендентом на бронирование последнего из свободных мест в верхней шестерке команд.

Такой маневр коллективу Руслана Костышина удалось провернуть благодаря двум удачным поединка на старте нового года. После побед с одинаковым счетом 2:1, "колоски" вскарабкались на шестую строчку в турнирной таблице, однако имели наиболее сложный календарь из трех команд-претендентов на эту позицию. Колосу предстояло сыграть против обозленного Динамо, которое мало того, что потеряло очки в неподходящий момент, так еще и уступило вторую строчку луганской Заре.

Однако одним лишь желанием игроков перекрыть серьезную ротацию стартового состава у Михайличенко не получилось. Колос большую часть первого тайма удачно справлялся с обновленной полузащитой и атакой Динамо, а стартовые минуты так и вовсе, оставил исключительно за собой. Но выжать большее число моментов, чем единственный реальный шанс Лысенко, у команды Костышина так и не удалось. А Динамо просто не переставало процесс вхождения в поединок.

Замена Николая Шапаренко уже после получаса игрового времени без связанных с физическим состоянием игрока стала настоящим откровением от Алексея Михайличенко. Шепелев укрепил опорную зону, которая часть проваливалась под натиском соперников, и этот маневр дополнительно помог киевлянам строить атаки на чужие ворота.

Выждав небольшой промежуток времени, пока игровая модель окончательно закрепится в своем основании, "бело-синие" провели разительное наступление с правого полуфланга, которое завершилось передачей в адрес Де Пены в левую половину штрафной, откуда Карлос пробил точно в дальнюю штангу. Отскок ударом по пустым воротам замкнул Фран Соль.

Колос пропустил необязательный гол практически в раздевалку, после чего уже не играл настолько уверенно оставшееся время до перерыва. И уже перед свистком арбитра о конце первого тайма случился эмоциональный срыв у стабильно раздававшего предупреждения до этого арбитра Виталия Романова. Судья расценил подкат Задои как опасный для здоровья Цыганкова и выписал игроку Колоса прямую красную карточку.

На второй тайм гости выходили с измененным наконечном атак. Лысенко получил травму в столкновении головами с Шабановым и уже не смог вернуться в строй. Без Владимира, да еще и в численном меньшинстве, Колос мало что мог противопоставить сопернику. Исход поединка получил свой четкий вид после блестящего дальнего удара Виктора Цыганкова в левый верхний угол после классического для этого исполнителя ухода под левую ногу.

Динамо вело игру, попутно контролируя попытки соперника высочить в контратаку. Получалось это далеко не всегда успешно. К примеру, реализованный Кожушко выход один на один с Бойко был сведен на нет правильным решением бригады арбитров об офсайде. VAR в этой ситуации пришелся ко двору. А создал ли что-то еще Колос? А возможно ли было это в ситуации с численным меньшинством? Вопросов много, да и ответы на них нельзя подыскать однозначные. Коллектив Костышина решил придержать силы на последний рывок.

В последнем туре первого этапа розыгрыша Украинской Премьер-лиги киевскому Динамо предстоит сыграть в гостях против Александрии, с которой "бело-синим" еще будет необходимо сразиться в рамках Кубка Украины в ближайшее время. А Колос в домашних условиях померяется силами с донецким Шахтером.

Динамо — Колос 2:0

Голы: Соль, 40, Цыганков, 54



Динамо: Бойко — Кендзера, Попов, Шабанов, Караваев — Кадири — Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 31), Дуэлунд (Цитаишвили, 87), Де Пена (Вербич, 52) — Соль.



Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Ориховский (Милько, 82) — Ильин (Морозко, 63), Задоя, Вильхамссон — Лысенко (Кожушко, 46).

Предупреждения: Шапаренко, Шабанов, Соль — Петров, Емец, Ефремов



На 45+2-й минуте был удален Евгений Задоя (Колос) (грубое нарушение).