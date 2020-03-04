Шахтер — Днепр-1. Накануне

Украина

Football.ua анонсирует поединок 21-го тура УПЛ между донецким Шахтером и Днепром-1.

Донецкий Шахтер попытается реабилитироваться за первое поражение в сезоне УПЛ от Ворсклы, проведя домашний поединок против обидчика киевского Динамо Днепра-1. Команда Дмитрия Михайленко же на кураже попытается удивить и действующего чемпиона страны. Для днепрян заработанные очки будут очень кстати на фоне борьбы за топ-6.

Шахтер — Днепр-1

Среда, 4 марта, 19:00. ОСК Металлист, Харьков. Главный арбитр — Сергей Бойко (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Прошлый тур "подарил" Шахтеру прерванную беспроигрышную серию в УПЛ, которая остановилась на отметке в 48 матчей. До обновление собственного рекорда не хватило всего-то семь поединков. Матч против Днепра-1 — хороший повод начать новую серию. По сравнению с матчем против Ворсклы (0:1), стоит ожидать от Луиша Каштру новых вариаций для ротации. "Горняки" через матчи чемпионата Украины будут готовиться к спаренным поединкам против Вольфсбурга в Лиге Европы.

Днепр-1 борется за попадание в первую шестерку. Один из двух конкурентов днепрян за вакантное место Колос свой матч проиграл Динамо (0:2), второй (Мариуполь) сыграет сегодня против Ворсклы. Теоретически, сегодняшнее поражение днепрян лишит их каких-либо шансов на попадание в топ-6. А потому команда Дмитрия Михайленко будет отчаянно выходить на поединок с "горняками", как на финал. В случае достижения хотя бы ничьей, задача станет более реальной. В следующем туре Днепр-1 сыграет против одного из своих конкурентов Мариуполя, а Колос против Шахтера.

Вне заявки Шахтера на игру против Днепра-1 оказались Виктор Коваленко, Давид Хочолава и Алан Патрик. Остальные игроки готовятся ко встрече. У днепрян же будет отсутствовать Владимир Полевой, который получил красную карточку в игре против Динамо. Интересует вопрос, выйдет ли с первых минут Владислав Супряга, который оформил хет-трик в ворота киевлян, или же Дмитрий Михайленко вновь попытается сделать из него джокера, выпустив по ходу матча на замену.

прогноз 3:1