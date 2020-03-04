Подопечные Александра Бабича оказались настойчивее в своем стремлении занять оставшийся свободный слот в верхней шестерке команд (3:0).
Игроки Мариуполя в матче против Десны, фото ФК Мариуполь
04 марта 2020, 15:54
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Мариуполь — Ворскла 3:0
Предупреждения: Мишнев, Муравский, Игнатенко — Ндиайе, Васин, Кане.
На 90+4-й минуте был удален Назарий Муравский (Мариуполь) (второе предупреждение).
Голы: Мишнев, 33 (пен.), Топалов, 47, Чоботенко, 80
Мариуполь: Гальчук — Яворский, Чоботенко, Муравский — Полегенько, Чех, Игнатенко, Корниенко — Мишнев, Топалов (Танковский, 73, Федорчук, 78) — Кулаков (Фомин, 65).
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай (Ребенок, 46) — Кане, Шехич, Пуцлин, Луизао — Кулач (Артур, 58), Степанюк (Васин, 46).