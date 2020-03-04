Стали известны стартовые составы команд на матч 21 тура УПЛ между львовскими Карпатами и Александрией.
антон каниболоцкий, фото фк карпаты
04 марта 2020, 18:45
Главный тренер львовских Карпат Роман Санжар решил поменять основного вратаря, оставив на скамейке запасных Олега Кудрика. Его место в воротах займет новичок команды Антон Каниболоцкий.
Карпаты: Каниболоцкий — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак — Клец, Назарина — Лях, Притула, Козак — Дийе
Запасные: Кудрик, Хахлев, Лейоус, Тлумак, Прийма, Сыч, Рунич
Александрия: Панькив — Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Вантух — Банада, Гречишкин — Лучкевич, Мишенко, Третьяков — Ситало
Запасные: Билык, Гордиенко, Стецьков, Довгий, Бухал, Грицук, Задерака
Матч Карпаты — Александрия начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.