Испанский специалист — об игре против Десны.
Висенте Гомес, фото Олимпик
04 марта 2020, 19:38
Главный тренер Олимпика Висенте Гомес дал свой комментарий после поединка, в котором его команда уступила Десне (1:2).
"Мы провели хороший матч. В первом тайме нам удавалось создавать моменты, были быстрые атаки. Во втором тайме было сложнее, но соперник не создал много моментов у наших ворот. Обидный результат".
"Хорошие результаты на тренировочном сборе? Товарищеские матчи невозможно сравнивать с официальными. Это несопоставимо".
"Мы очень легко пропускаем голы. Соперники не создают много моментов, но мы легко пропускаем", — сказал Гомес на пресс-конференции.
К слову, Десна добыла победу благодаря грубой ошибки голкипера дончан Владимира Крынского.