Украина

Испанский специалист — об игре против Десны.

Главный тренер Олимпика Висенте Гомес дал свой комментарий после поединка, в котором его команда уступила Десне (1:2).

"Мы провели хороший матч. В первом тайме нам удавалось создавать моменты, были быстрые атаки. Во втором тайме было сложнее, но соперник не создал много моментов у наших ворот. Обидный результат".

"Хорошие результаты на тренировочном сборе? Товарищеские матчи невозможно сравнивать с официальными. Это несопоставимо".

"Мы очень легко пропускаем голы. Соперники не создают много моментов, но мы легко пропускаем", — сказал Гомес на пресс-конференции.

К слову, Десна добыла победу благодаря грубой ошибки голкипера дончан Владимира Крынского.