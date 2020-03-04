Голкипер Олимпика сыграл крайне неуверенно в эпизоде со вторым пропущенным мячом.
ВЛадислав Калитвинцев и Леван Арвеладзе, Десна
04 марта 2020, 19:34
Леван Арвеладзе забил свой первый гол после возвращения в Десну – в ворота Олимпика. Грузин неплохо исполнил штрафной удар, но большая заслуга в этом голе принадлежит голкиперу Олимпика Владимиру Крынскому, который в этом эпизоде был лишь статистом.
Матч закончился итоговой победой Десны – 2:1.
Десна после 21 тура занимает четвертое место в Премьер-лиге, отставая на три очка от третьего Динамо и на четыре – от Зари.
Следующий матч команда Александра Рябоконя проведет против Зари 7-го марта. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.