Украина

Голкипер Олимпика сыграл крайне неуверенно в эпизоде со вторым пропущенным мячом.

Леван Арвеладзе забил свой первый гол после возвращения в Десну – в ворота Олимпика. Грузин неплохо исполнил штрафной удар, но большая заслуга в этом голе принадлежит голкиперу Олимпика Владимиру Крынскому, который в этом эпизоде был лишь статистом.

Матч закончился итоговой победой Десны – 2:1.

Десна после 21 тура занимает четвертое место в Премьер-лиге, отставая на три очка от третьего Динамо и на четыре – от Зари.

Следующий матч команда Александра Рябоконя проведет против Зари 7-го марта. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.