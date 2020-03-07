Украина

Football.ua анонсирует поединок 22-го тура чемпионата Украины.

В рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги в Полтаве встретятся Ворскла и Олимпик, которые продолжают борьбу за сохранение прописки в первенстве страны.

Ворскла — Олимпик

Суббота, 7 марта, 14:00. Стадион Ворскла им. Бутовского, Полтава. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2. Главный арбитр — Дмитрий Кутаков

После сенсационной победы над Шахтером, которая стала для "горняков" первым поражением в текущем розыгрыше УПЛ, Ворскла потерпела разгромное поражение в гостях от Мариуполя (3:0), сохранив тому шансы на попадание в первую шестерку. Задачи полтавчан в текущей кампании достаточно скромны и понятны. Им необходимо избежать вылета в Первую лигу, что при нынешних Карпатах выглядит весьма реализуемым раскладом. После зимней паузы подопечные Александра Бабича одержали одну победу и два поражения, однако и противостояли им Шахтер, Динамо и Мариуполь. К слову, в матче с киевлянами Ворскла имела все шансы зацепиться за ничью, но гол Вербича в компенсированное ко второму тайму время принес Динамо волевую победу.

Олимпик, наверное, является самой противоречивой командой чемпионата Украины. Подопечные Висенте Гомеса демонстрируют хороший футбол, однако их результаты крайне плачевны. После зимней паузы дончане проиграли все три поединка. Если поражения от Зари (0:1) и Десны (1:2), которые ведут борьбу за медали УПЛ, еще можно было прогнозировать, то домашняя неудача против ПФК Львов (0:1) стала своего рода сенсационной. Прозвучит банально, но чтобы избежать вылета по итогам текущего сезона, Олимпику необходимо начинать набирать очки, тем более против своих прямых конкурентов. Складывается такое ощущение, что дончан попросту не хватает на всю дистанцию, ведь зачастую положительный результат уходит от них в заключительные минуты матча.

Таким образом, предстоящий матч Ворсклы против Олимпика в большей степени станет определяющим для обоих коллективов. Вполне вероятно, что либо полтавчане, либо дончане отправятся в Первую лигу, поэтому их противостояние будет нести принципиальных характер с турнирной точки зрения. Их последняя встреча в октябре 2020 года завершилась победой Олимпика (2:0), но непредсказуемость команды Гомеса может сыграть ключевую роль.

В целом, крайне сложно выделить фаворита этого поединка. Ворскла намерена реабилитироваться после разгрома от Мариуполя, особенно при своих трибунах, но им будет противостоять не менее мотивированный соперник. Победителя встречи может определить один реализованный момент, однако ничейный результат выглядит более реальным исходом.

прогноз 1:1

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