Украина

Игра против бывшей команды не будет носить какой-либо особенный характер для Левана.

Полузащитник Десны Леван Арвеладзе рассказал о своем победном голе в ворота Олимпика (2:1), забитом при ошибке вратаря Владимира Крынского.

"Я планировал подавать в створ ворот, а там уже как получится: или сам залетит, или кто-то головой подправит. Вышло забить, это принесло команде победу, поэтому очень приятно. Поздравляю и партнеров, и болельщиков с этим успехом", — цитирует Арвеладзе официальный сайт Десны.

Следующий матч черниговцы сыграют против Зари уже завтра, седьмого марта.

"Играть через два дня на третий несколько матчей сложно. Но это не может быть оправданием. На каждый поединок мы будем выходить и отдаваться на 100%, делать все для победы. Усталость – усталостью, а результата нужно достигать", — добавил Леван.

"Матч против Зари будет для меня обычным. Никакой принципиальности. Просто нужно обыгрывать каждого соперника, независимо от того, кто перед тобой".

Вы сможете следить за ходом матча Десна – Заря в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.

После 21 тура Десна идет четвертой, отставая от третьего Динамо на три очка и на четыре – от занимающей вторую строчку Зари.