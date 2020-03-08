Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 22-го тура УПЛ.

Заключительный тур первой части сезона подарит украинским болельщикам львовское дерби.

Львов — Карпаты

Воскресенье, 8 марта, 14:00. Львов, стадион Украина. Главный арбитр встречи — Виктор Копиевский.

Львов утратил все шансы на попадание в первую шестерку, а потому рассматривает данную встречу с точки зрения борьбы за высокую позицию уже во второй части сезона. В прошлом туре львовяне играли против Зари и выглядели довольно неплохо, пропустив лишь во второй половине. Теперь команда Эгише Меликяна попытается добыть три очка.

Однако у Львова будет серьезная проблема в данном поединке — линия обороны команды ощутимо пострадала по итогам прошлого тура. Сергей Борзенко и Антон Братков получили желтые карточки и пропустят встречу с Карпатами из-за дисквалификации. Такое развитие событий станет серьезным ударом для Львова.

Карпаты, в свою очередь, продолжают терпеть бедствие - всего лишь 12 очков, что на шесть меньше, чем у предпоследнего Олимпика. Роману Санжару придется проделать серьезную работу, чтобы спасти Карпаты от вылета. Начинать нужно уже сейчас и возможность для этого есть. Как мы уже сказали, оборона Львова будет не оптимальной и этим надо пользоваться.

Однако стоит понимать, что и у Карпат не будет определяющего игрока центра поля — Егора Назарины, который пропустит игру из-за дисквалификации. Однако терять команде Санжара нечего — нужно играть, а статус дерби лишь увеличит тот фактор, что победа достанется тому, кто ее больше жаждет.

Интересные факты:

Карпаты не побеждают в чемпионате с 20 сентября уже 14 матчей.

Львов на своем поле пропускает три матча подряд.

Эгише Меликян проведет 10-й матч в чемпионате во главе Львова.

Не сыграют: Братков, Борзенко — Назарина

прогноз 1:1

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