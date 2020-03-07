Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка УПЛ.

Ворскла одержала минимальную победу над Олимпиком в матче 22-го тура УПЛ. Единственный гол на 63-й минуте с пенальти забил нападающий "зелено-белых" Владисав Кулач.



Ворскла – Олимпик 1:0

Гол: Кулач, 63 (с пенальти).

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Баенко (Якубу, 56) — Скляр, Пуцлин — Шехич, Кулач (Ребенок, 76), Луизао — Степанюк (Васин, 63).

Олимпик: Кичак — Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко — Цымбалюк — Кравченко (Е. Пасич, 46), Политыло, Кравчук — Дегтярев (Тейшейра, 73), Шахаб (Баланюк, 57).

Предупреждения: Чеснаков, Шехич, Кулач — Ксенз, Зотько, Шахаб, Кравчук, Дегтярев, Гришко, Баланюк.

Удаление: Кравчук, 78 (повторное предупреждение).

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