Украина

Поединок пройдет в Харькове на стадионе ОСК Металлист.

В матче 22-го тура УПЛ Динамо на выезде сумело одолеть Александрию. Это означает, что стало известно расписание игр второго круга чемпионата Украины.

В частности, в 23-м туре Динамо сыграет против Десны в Киеве, Шахтер отправится в гости к Заре, а Александрия проведет встречу против Колоса или Мариуполя.

Что касается 24-го тура УПЛ, то между собой сойдутся Шахтер и Динамо в Харькове. Поединок состоится 21 или 22 марта, а это значит, что принципиальные соперники будут играть перед перерывом на игры национальных сборных.

Напомним, что 27-го марта Украина сыграет против Франции, а 31-го – против сборной Польши.

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