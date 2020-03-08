Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 22 тура УПЛ между ПФК Львов и Карпатами.

Лидер Карпат Егор Назарина пропустит дерби против ПФК Львов из-за перебора желтых карточек, поэтому главный тренер команды вынужден задействовать в основе игрока ближайшего резерва. Им стал зимний новичок "львов" Алексей Хахлев, который впервые сыграет за новую команду с первых минут.

ПФК Львов: Сарнавский — Люлька, Гончар, Приймак, Бопесу — Жонатан, Сабино — Богунов, Алваро, Татарков — Яковелли

Запасные: Пеньков, Кравчук, Клименчук, Шина, Бусько, Ренан, Велвес

Карпаты: Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак — Хахлев, Клец — Лях, Притула, Г. Пасич — Дийе

Запасные: Каниболоцкий, Прийма, Козак, Лейоус, Тлумак, Сыч, Бойчук

Матч ПФК Львов — Карпаты начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.