Украина

Главный тренер Карпат высказался о ничьей в матче с ПФК Львов в чемпионате Украины.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги болельщиков ждало принципиальное противостояние двух львовских коллективов — ПФК Львов и Карпат. Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить победителя, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Главный тренер Карпат Роман Санжар прокомментировал результат встречи, высказав недовольство игрой своих подопечных в атаке.

"Сегодня был для нас принципиальный матч. С точки зрения турнирной таблицы мы должны были побеждать. Львовское дерби, в котором было много физической и тактической борьбы. Карпаты имели территориальное преимущество, целый матч пытались прессинговать соперника, больше контролировали мяч и находились на половине поля соперника".

"Воплотить свое преимущество даже в голевые моменты мы не смогли. Настроением и желанием игроков я доволен, но качеством игры в атаке, безусловно, нет. Для того, чтобы побеждать, нужно создавать возможности, брать на себя ответственность, стараться обыграть один в один и проявлять инициативу".

"У нас была самоотдача в обороне, борьбе, но где-то, видимо, на команду давило то, что это принципиальный поединок, ребята волновались. На подступах к штрафной не хватило тонкости и хладнокровия", — приводит слова Санжара официальный сайт Карпат.