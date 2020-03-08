Вашему вниманию видеообзор поединка УПЛ.
Львов - Карпаты, фото Карпаты
08 марта 2020, 17:23
Завершился поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Львов разошелся миром с Карпатами в рамках местного дерби.
"Сине-золотым" удалось подняться на девятое место, "зеленые" остаются на последней строчке турнирной таблицы.
ПФК Львов — Карпаты 0:0
ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Люлька, Приймак, Бопесу — Жонатан, Сабино — Богунов (Велвес, 68), Алваро, Татарков — Яковелли (Ренан, 85)
Карпаты: Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак — Хахлев (Козак, 67), Клец — Лях, Притула (Прийма, 83), Г. Пасич — Дийе (Бойчук, 83)
Предупреждения: Люлька, Жонатан - Дубинчак, Гиоргадзе, Дийе
Удаление: Жонатан, 90+2 (повторное предупреждение)