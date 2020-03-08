Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

Поединок Днепра-1 и Мариуполя стал одним из заключительных в первом этапе украинской Премьер-лиги. В случае победы команда Александра Бабича отправилась бы в первую шестерку и боролась бы за выход в еврокубки, однако все пошло не по плану мариупольцев.

Уже в первом тайме гости остались вдевятером из-за удалений Чоботенко и Яворского, а во второй половине поле покинул Игнатенко. В конечном итоге Днепр-1 воспользовался серьезным численным преимуществом и разгромил Мариуполь со счетом 3:0, лишив его места в топ-6 чемпионата Украины.

Смотрите видео голов и обзор матча Днепр-1 — Мариуполь:

Днепр-1 — Мариуполь 3:0

Голы: Чичиков, 68, 88, Булеца, 81

Днепр-1: Клищук — Адамюк, Сваток, Логинов, Полевой — Вакулко (Снижко, 64), Кравченко, Батагов (Чичиков, 46), Булеца — Хобленко, Супряга (Коркишко, 69)

Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Яворский, Дава — Кирюханцев, Мишнев, Игнатенко, Федорчук, Горбунов (Полегенько, 69) — Кулаков (Тищенко, 46), Топалов (Фомин, 60)

Предупреждения: Кравченко — Игнатенко, Яворский, Мишнев

Удаления: Чоботенко, 23 (грубая игра), Яворский, 39 (повторное предупреждение), Игнатенко, 75 (повторное предупреждение)