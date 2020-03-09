Украина

Украинский форвард хотел бы возобновить карьеру в национальной команде.

Андрей Шевченко огласил заявку сборной Украины на товарищеские матчи против Франции и Польши. В связи с травмой основного форварда Романа Яремчука свой вызов в команду получил Артем Кравец из Кайсериспора.

Нападающий испанского Альбасете Роман Зозуля не выступал в сборной с 2016 года, однако признался, что хотел бы вновь надеть футболку национальной команды Украины.

"Если вызовут в сборную, то я пешком приду. Ну, это не мое решение. Раньше я как-то злился первое время. В интервью неоднократно говорил, какие у нас были договоренности, обещания, что говорил мне главный тренер, как действовать в той или иной ситуации".

"Потом, когда я перешел в Альбасете, я долгое время ждал. Мне сказали, что если найдешь команду в Сегунде и начнешь играть – тебя вызовут. В принципе долгое время не вызывали. В первое время я злился, огорчался. Каждый раз смотрел, когда был вызов в сборную и ждал".

"Сейчас я спокойно к этому отношусь. Тем более, сейчас сборная очень классно играет. Результат, все есть. У него есть костяк сборной. Но играют они, еще раз повторюсь, – великолепно. Вызовет – я приеду", — заявил Зозуля.

Украинский форвард также признался, что пока не планирует возвращаться в украинскую Премьер-лигу, поскольку считает, что Сегунда — более сильный чемпионат.

"Украина всегда в сердце, но я здесь в Испании кайфую сейчас. От жизни, от футбола. Кто разбирается в футболе, тот видит и понимает, что Сегунда на две головы сильнее, чем чемпионат Украины. Сейчас начнут закидывать камнями, но чемпионат сильней, и жизнь лучше".

"Из Украины предложений нет. Пока здесь меня все устраивает. Я никогда не зарекаюсь, все может быть, но пока я не вижу себя в какой-то команде из Украины", — признался Роман Зозуля в интервью ПроФутбол.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.