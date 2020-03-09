Капитан Колоса прокомментировал матч против чемпионов Украины (3:4).
Виталий Гавриш, ФК Колос
09 марта 2020, 09:49
Колос в 22-м туре Премьер-лиги дома проиграл Шахтеру 3:4. При этом ковалевцы выкладывались изо всех сил и вполне могли рассчитывать на ничью.
"С ними по-другому нельзя, потому что если им дать свободно дышать, то эта команда заставляет обороняться, и ты бегаешь два часа без мяча, просто над физикой работаешь", — рассказал полузащитник Колоса Виталий Гавриш Футбол News.
"У нас была задача создать им как можно больше неудобств, чтобы им не было просто начать свои атаки. Думаю, игравшие впереди ребята справились с этой задачей".
В следующем туре Премьер-лиги Колос сыграет на выезде против Александрии.