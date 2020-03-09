Украина

Капитан Колоса прокомментировал матч против чемпионов Украины (3:4).

Колос в 22-м туре Премьер-лиги дома проиграл Шахтеру 3:4. При этом ковалевцы выкладывались изо всех сил и вполне могли рассчитывать на ничью.

"С ними по-другому нельзя, потому что если им дать свободно дышать, то эта команда заставляет обороняться, и ты бегаешь два часа без мяча, просто над физикой работаешь", — рассказал полузащитник Колоса Виталий Гавриш Футбол News.

"У нас была задача создать им как можно больше неудобств, чтобы им не было просто начать свои атаки. Думаю, игравшие впереди ребята справились с этой задачей".

В следующем туре Премьер-лиги Колос сыграет на выезде против Александрии.