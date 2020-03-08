Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги Колос принимал Шахтер на Оболонь-Арене. Для ковалевского клуба это был важнейший матч, поскольку решалась его путевка в первую шестерку.

Несмотря на то, что Колос уступил "горнякам" в голевой перестрелке (3:4), команда Руслана Костышина продолжит борьбу за еврокубки во втором этапе, поскольку Мариуполь потерпел разгромное поражение от Днепра-1 в параллельном матче.

Смотрите видео голов и обзор матча Колос — Шахтер:

Колос — Шахтер 3:4

Голы: Милько, 37, Гавриш, 67 (пен.), Милько, 75 — Тайсон, 12 (пен.), Мораес, 31, 81, Тете, 60

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец (Черноморец, 75) — Богданов, Ориховский (Ал. Бондаренко, 86) — Ильин, Милько, Вильхамссон — Лысенко (Кожушко, 58).



Шахтер: Пятов — Додо (Болбат, 64), Кривцов (Бондарь, 80), Матвиенко, Исмаили — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Тайсон, Коноплянка (Ар. Бондаренко, 73) — Мораес.

Предупреждения: Петров, Емец, Ефремов, Милько — Мораес, Тете, Кривцов, Маркос Антонио, Исмаили.



На 90+6-й минуте был удален Маркос Антонио (Шахтер) (второе предупреждение).