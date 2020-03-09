Украина

Достижение Александра Петракова и его подопечных отметили отдельной наградой.

B понедельник, 9 марта, в Киевском национальном театре оперетты прошло торжественное награждение лауреатов Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года-2019".

В номинации Лучшая команда в игровых видах спорта одержала победу сборная Украины U-20 по футболу, которая минувшим летом выиграла чемпионат мира.

На вручении присутствовали главный тренер Александр Петраков, защитник Шахтера и капитан той сборной Валерий Бондарь и Георгий Цитаишвили.

Отметим, что на номинацию также претендовали мужская сборная Украины по волейболу и мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 в возрасте до 23 лет.

Напомним, Александр Петраков ранее получил награду лучшего тренера молодежных команд.