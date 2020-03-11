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  • Украина

    11 марта 2020, 06:10

    Динамо — Александрия. Накануне

    Football.ua анонсирует матч 1/4 финала Кубка Украины между киевским Динамо и Александрией.

    Александрия - Динамо, фото ФК Александрия
    Александрия - Динамо, фото ФК Александрия 11 марта 2020, 06:10

    Команды встретятся во второй раз за последние четыре дня. Матч УПЛ на стадионе Ника завершился победой киевлян (3:1). Однако в кубковом поединке команда Шарана может дать достойный реванш.

    Динамо — Александрия

    Среда, 11 марта, 19:30. НСК Олимпийский, Киев. Главный арбитр — Виталий Романов (Днепр). Прямая трансляция на телеканале 2+2.

    Кубок Украины — это последняя возможность для Динамо не сделать этот сезон еще более провальным. Мотивация "бело-синих" на этот турнир не должна давать поводов для сомнения. Безусловно, и в УПЛ у команды достаточно непростая ситуация в борьбе за второе место. Однако, в связи с отсутствием еврокубковой весны, болельщики просто не простят команде не выигранный кубок (откуда уже вылетел Шахтер).

    Александрия после дебюта в на групповом этапе еврокубков проводит достаточно тяжелый сезон в УПЛ. Бронзовый призер чемпионата, который в прошлом сезоне на "одной ноге" прошел дистанцию, ныне рискует остаться даже без еврокубков. Попадание в первую четверу выглядит достаточно нелегкой задачей на фоне прибавивших в этом сезоне Зари и Десны. И победа в Кубке Украины, через пройденное Динамо в четвертьфинале — прекрасная возможность на повторное попадание в группу Лиги Европы.

    Для Динамо 1/4 финала — это второй раунд в текущем турнире. Стартовав в турнире с 1/8 финала, киевляне сразу же выбили принципиального соперника в Киеве — Шахтер (2:1) и стали главным фаворитом Кубка. Александрия в третьем раунде обыграла на выезде второлиговый Диназ (1:0), а в 1/8 финала одного из главных конкурентов в УПЛ Зарю в серии пенальти после 1:1 в основное время.

    Интересным вопросом была возможность участия в матче Владимира Шепелева, который получил красную карточку в матче 1/8 финала против Шахтера (2:1). Согласно регламенту, дисквалификация за прямую красную карточку переносится и на другой турнир (УПЛ). Это значит, Владимир сможет сыграть против Александрии, поскольку уже отбыл дисквалификацию, посредством поединка УПЛ против Львова (3 ноября).

    Александрия из-за данного регламента потеряла Алексея Довгого, который был удален в александрийском поединке УПЛ против "бело-синих" (1:3) и теперь должен отсидеть дисквалификацию посредством кубковой встречи в Киеве. Также по разным причинам не сыграют Бабогло и Вантух. Под вопросом участие Кирилла Ковальца и Дмитрия Шастала.

    У Динамо из-за простуды под вопросом находится Николай Шапаренко. Восстановлением после повреждений занимаются Никита Бурда и Карлос Де Пена.

     
     
     
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