Михайленко: Как боремся с коронавирусом? Чеснок и лук нарезают в столовой

Украина

Наставник поделился тем как команда готовится к поединку 23-го тура УПЛ.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от предстоящего поединка УПЛ против Мариуполя в рамках 23-го тура.

"Думаю, что соперник выйдет на матч очень мотивированным, но тоже самое будет касаться и нашей команды. У нас с Мариуполем одинаковое количество очков, поэтому будем играть только на победу, постараемся больше вести атакующие, агрессивные действия. Плюс есть группа преследователей, которая также ставит перед собой задачу играть в плей-офф, поэтому эта игра важна для нас со всех точек зрения. Здесь важно и турнирное положение, и психологическая уверенность, если мы достигнем положительного результата — все это очень важно", — приводит слова тренера официальный сайт днепрян.

Также наставник рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Игорь Когут сейчас не в общей группе, и у нас еще несколько футболистов, которые чувствуют себя не на сто процентов. Сегодня у нас восстановительная тренировка, поэтому завтра будет ключевой день, когда мы и примем решение из всех заболевших игроков, кто и как сумел восстановиться. Возможно, и тот же Когут вернется в общую группу, и те ребята, которые сейчас простудились".

Также Михайленко рассказал о мерах, которые в клубе предпринимаются, дабы обезопаситься от коронавируса.

"Ну, какие меры? Чеснок и лук нарезают в нашей столовой, много мыла появилось на умывальниках (улыбается). Но, если серьезно, то сейчас это насущная проблема, которая существует. Надеюсь, что нас она не коснется, и мы ее будем только обсуждать", — завершил наставник.

Матч Днепр-1 — Мариуполь состоится в субботу, 14 марта, в 17:00 на Днепр-Арене. На Football.ua состоится текстовая онлайн-трансляция поединка.