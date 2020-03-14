Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс львовского дерби.

Начало второй части чемпионата Украины после разделения на шестерки подарит очередное львовское дерби.

ПФК Львов — Карпаты

Суббота, 14 марта, 14:00. Львов, стадион Украина. Главный арбитр — Дмитрий Кутаков. Трансляция — Футбол 2.

Львов подходит ко второй части сезона с надеждой все-таки побороться за плей-офф за Лигу Европы, но для этого нужно догонять Днепр-1 и Мариуполь, которые, определенно, будут крепко держаться за свои места. Команде Меликяна придется отыграть пять очков отрыва, но шансы все-таки есть. Начать придется с поединка против принципиального противника — Карпат.

Львов имеет не лучшую серию результатов - всего лишь одна победа за последние пять поединков, однако упрекать за поражение от Зари или ничью с Александрией вовсе не приходится. B последнем туре команда Меликяна сыграла вничью с Карпатами, но проводила тот поединок без основной пары центральных защитников, которые отбыли дисквалификацию.

Карпаты, в свою очередь, продолжают борьбу за выживание и получается у них не очень хорошо. До ближайшего соперника, Олимпика, дистанция составляет пять баллов. Дончане же вовсе не рассматривают вариант с борьбой за выживание, а захотят попасть на первые две позиции второй шестерки.

Роман Санжар в этом поединке сможет рассчитывать на Назарину, которого явно не хватало в прошлом поединке, однако из-за дисквалификации не сыграет Матар Дийе, которого тренер позвал из Олимпика. Понятно, что Карпаты находятся в очень тяжелом положении, но если не брать хоть какие-то очки со Львовом, то можно смело смотреть в сторону Первой лиги.

Не сыграют: Джонатан, Люлька — Дийе

прогноз 2:1

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