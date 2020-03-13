Украина

Сегодня испанец проведет встречу с руководством клуба, по итогам которой должен уйти в отставку.

Главный тренер Олимпика Висенте Гомес очень близок к уходу из донецкого клуба. Как стало известно Football.ua, сегодня испанец встретится с руководством клуба, чтобы подписать необходимые документы об увольнении.

Висенте возглавил Олимпик в конце сентября 2019 года, сменив на этом посту бразильца Жулио Сезара. При нем дончане сумели на время выбраться из зоны вылета, а сам испанец несколько был лучшим тренером Премьер-лиги в ноябре.

После возобновления чемпионата Олимпик проиграл все четыре поединка в этом году и опустился на предпоследнее место в турнирной таблице.

Следующий матч Олимпика – с Ворсклой. Он запланирован на 15-е марта.