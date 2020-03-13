Украина

Исполняющий обязанности главного тренера донецкого клуба стал Игорь Климовский.

Пресс-служба донецкого Олимпика подтвердила уход Висенте Гомеса с поста главного тренера команды. Стороны пришли к решению разорвать контракт по обоюдному согласию.

Испанский коуч возглавлял "олимпийцев" с сентября 2019 года, однако после череды успехов команда вновь вернулась на предпоследнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Гомес уже попрощался с командой, а его сменщиком станет Игорь Климовский, который до конца сезона будет исполнять обязанности главного тренера Олимпика.

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