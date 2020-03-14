Украина

Football.ua анонсирует поединок 23-го тура УПЛ между Александрией и Колосом.

В Украине начинается второй этап Премьер-лиги. По итогам 22 сыгранных туров в верхнюю шестерку помимо Александрии сумел пробраться и Колос.

Александрия — Колос

Суббота, 14 марта, 17:00. Стадион Ника, Александрия. Главный арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Команда Владимира Шарана за последнюю неделю дважды встречалась с киевским Динамо. Один раз в УПЛ, один раз в Кубке. Оба раза александрийцы потерпели поражение и теперь играть будут исключительно в чемпионате Украины. В свою очередь, Колос из Кубка выбыл еще на стадии 1/8 финала от Ворсклы, а в УПЛ неделю назад уступил Шахтеру (3:4).

Команда Костышина находилась на грани непопадания в топ-6, поэтому в поединке против действующего чемпиона страны ковалевцы сумели внести яркую интригу в поединок, за что им можно только поаплодировать. К их счастью, в параллельном поединке Мариуполь на выезде уступил Днепр-1 (0:3), доигрывая матч без трех игроков. Таким образом, по результатам первого этапа, гандикап Колоса в одно очко перед седьмым местом сохранился.

У хозяев принять участие не сможет Алексей Довгий из-за красной карточки в предыдущем туре. Колос недосчитается Евгения Задою и Вадима Милько.

В матчах первого этапа сильнее оказались ковалевцы. В первом круге на Оболонь-Арене команды сыграли 1:1, а в Александрии хозяева потерпели поражение 1:2.

прогноз 2:1