Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс центрального поединка 23-го тура УПЛ.

Шахтер начнет вторую часть сезона поединком против Зари и постарается не дать соперникам приблизиться к себе.

Заря — Шахтер

Воскресенье, 15 марта, 14:00. Славутич-Арена, Запорожье. Главный арбитр — Анатолий Абдула.

Заря после 22 поединков расположилась на третьей строчке турнирной таблицы и не собирается так просто отдавать Динамо второе место. Луганчане выиграли три поединка — против Мариуполя, Олимпика и Львова, но важнейшую встречу с Десной завершили с нулем очков, из-за чего "северяне" смогли включиться в борьбу за второе место.

Виктор Скрипник зимой получил нескольких легионеров, которых хотел, и постепенно внедряет их в игру Зари. Скорее всего, Цвек сыграет в паре с Иванисеней и в этом поединке. Также ждем и Перовича в атаке. Луганчане, очевидно, будут рассчитывать на контрвыпады, но и не забывать про прессинг. В том поединке, который закончился со счетом 3:4, Заря несколько раз вынуждала ошибаться оборону "горняков", что приводило к забитым голам.

Шахтер, в свою очередь, подходит к поединку после тяжелой игры в Лиге Европы против Вольфсбурга. "Горняки" смогли добиться победы и отметились двумя голами на выезде, что оставляет хорошие шансы на проход в следующую стадию, однако пока что не совсем понятно, когда же она состоится, но не будем о плохом.

УПЛ — одна из немногих лиг, которая еще устояла перед натиском китайской хвори и продолжит радовать фанатов. Вероятно, привычной феерии от Шахтера ждать не стоит. Небольшая усталость и не лучший эмоциональный фон из-за приостановки Лиги Европы сделают свое дело. Зарю же это вовсе не интересует — луганчанам нужно побеждать чуть ли не в каждой игре, чтобы конкурировать с Динамо.

Не сыграют: Лунев — Маркос Антонио

Интересные факты:

Заря может пропустить 800-й гол в чемпионатах Украины (еще 2 гола).

Заря не играет вничью с 19 октября прошлого года.

Выездная серия Шахтера с пропущенными мячами длится в УПЛ 4 игры — 6 голов.

Шахтер забивает на поле Зари во всех играх УПЛ.

прогноз 1:2

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