Украина

Команды в третий раз подряд не сумели выявить победителя (1:1).

Пока практически все европейские чемпионаты приостановлены, в украинской Премьер-лиге началась вторая часть национального первенства. Во второму туре кряду состоялось львовское дерби – ПФК Львов принимал Карпаты. Неделей ранее команды обошлись без забитых голов, так что теперь были настроены исправить эту оплошность. Подопечные Егише Меликяна могли сделать это уже на четвертой минуте, но Ренан не использовал свой шанс, промахнувшись из выгодной позиции. После стартовой активности соперника номинальные гости перехватили инициативу и отправились на ворота Сарнавского.

Команде Романа Санжара сперва не удавалось угрожать чужим воротам, но затем она едва не повела в счете благодаря индивидуальным действиям Бойчука. Александру сместился в центр и пробил в ближний угол, а на помощь Сарнавскому пришла штанга, принявшая мяч на себя. Затем ПФК Львов на некоторое время перехватил инициативу и пошел в наступление на владения Кудрика, но продлилось это совсем недолго, и не дошло даже до одного удара по воротам. Карпаты продолжали атаковать и таки добились своего. На 27-й минуте Мартинс прострелил во вратарскую на Бойчука, после чего Братков оказался первым на мяче, срезав его в свои ворота – 0:1.

После забитого гола подопечные Санжара не остановились на достигнутом и продолжили контролировать мяч. Они нанесли еще несколько ударов по воротам, но ни один из них не нес реальной угрозы для Сарнавского. Номинальные хозяева ответили на это лишь выстрелом Яковелли, но ему не хватило точности. До окончания первой половины встречи Карпаты продолжали гнуть свою линию, но больше не создавали опасных моментов, довольствуясь лишь контролем мяча. Команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе номинальных гостей.

После возобновления игры подопечные Меликяна завладели игровым преимущество, намереваясь забить быстрый гол. У Алваро была возможность отличиться прямым ударом со штрафного, но Кудрик с ним легко справился. Но через несколько минут Олег все же был вынужден доставать мяч из сетки собственных ворот. Ренан подал на ближнюю штангу на Яковелли, а тот пробил над Кудриком — 1:1. Через несколько минут Карпаты могли снова выйти вперед после удара Бойчука головой, но ему немного не хватило точности.

Еще через несколько минут Львов ответил своим опасным ударом по воротам — Алваро пробил из-за пределов штрафной, после чего мяч пролетел чуть выше перекладины. Немного позднее забить могли уже номинальные гости — Пасич нанес обводящий удар в дальний угол, а мяч пролетел рядом со штангой. После этого темп игры упал, команды по очереди перехватывали инициативу, но не угрожали воротам друг друга. Через некоторое время номинальные хозяева активнее пошли вперед, нанесли несколько ударов по воротам, но опасными они были.

Ближе к окончанию матча игра стала проходить преимущественно без центра поля. Команды по очереди приближались к воротам друг друга, но до прицельного завершающего удара по воротам дело не доходило. Под занавес встречи обе команды все же могли вырвать победу. Назарина был обязан реализовать пенальти, который заработал Притула, но Егору не удалось переиграть мастера отражения одиннадцатиметровых Сарнавского. А уже через две минуты его коллега также отбил пенальти — свой шанс забить упустил Татарков. Последние минуты поединка Карпаты играли вдесятером из-за удаления Пасича, но Львову не удалось реализовать численное большинство. Как итог, команды не смогли определить победителя в богатом на события поединке, в третий раз кряду сыграв вничью.

В 24-м туре ПФК Львов отправится в гости к полтавской Ворскле, а Карпаты примут Мариуполь.

ПФК Львов — Карпаты 1:1

Голы: Яковелли, 50 — Братков, 27 (в свои ворота)

ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу (Богунов, 62) — Приймак, Сабино — Татарков, Алваро, Ренан (Ныч, 63) — Яковелли (Велвес, 82)

Карпаты: Кудрик — Мартинс (Притула, 74), Гиоргадзе, Халл, Лях — Назарина, Сыч (Деда, 71), — Танчик, Клец, Г. Пасич — Бойчук

Предупреждения: Яковелли, Сабино, Приймак - Бойчук, Халл, Клец, Г. Пасич

Удаление: Г. Пасич, 87 (повторное предупреждение)

На 86-й минуте Назарина не реализовал пенальти (вратарь)

На 88-й минуте Татарков не реализовал пенальти (вратарь)