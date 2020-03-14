Украина

Подопечные Владимира Шарана оказались сильнее Колоса (4:2).

В центральном матче игрового дня в УПЛ Александрия принимала ковалевский Колос. Главные тренеры обеих команд прибегли к массовой ротации составов, особенно это коснулось гостей – подопечные Руслана Костышина играли полурезервом. Первые минуты встречи прошли под диктовку хозяев, но затем Колос перехватил инициативу и редко отдавал ее сопернику. Ковалевцы могли открыть счет благодаря прямому удару Богданова со штрафного, но Билык справился с выстрелом Андрея. Через несколько минут отличиться мог Бондаренко, однако Александр не попал по воротам из пределов вратарской площади.

Немного позднее у Богданова был еще один шанс забить со штрафного, но в этот раз ему не удалось перебросить мяч через стенку. Со временем Александрия успокоила игру, перебравшись на чужую половину поля. Грицук опасно пробил по воротам из пределов штрафной, но Яшков был надежен. Подопечные Владимира Шарана еще некоторое время контролировали мяч, после чего снова отдали его сопернику. Гости проводили атаку за атакой, они завершались ударами по воротам, которые преимущественно приходились мимо створа.

На 35-й минуте Колос таки добился своего, заслуженно поведя в счете. Сорокин получил пас от Бондаренко, обыграл Бабогло и пробил мимо Билыка – 0:1. После забитого гола гости не остановились на достигнутом, продолжив атаковать. Удары по воротам никуда не пропали, но им снова не хватало качества. Под занавес первого тайма хозяева пошли вперед большими силами и могли забить усилиями Мишенко, который хитро пробил пяткой, но Парамонов пришел на помощь Яшкову и вынес мяч подальше. Но команде Шарана таки удалось восстановить паритет перед самим свистком на перерыв. Грицук откликнулся на пас Пашаева и остроумно пропустил мяч на Гречишкина, а Дмитрий вколотил его под перекладину – 1:1. Колос был намного лучше соперника в первой половине встречи, однако не смог уйти на перерыв ведя в счете.

Во второй половине встречи игра проходила уже под диктовку хозяев. Сразу же после перерыва Шаран выпустил на поле Задераку и Ковальца, которые явно усилили игру своей команды. Александрия активно пошла вперед, нанеся несколько ударов по воротам, но они сгодились разве что для статистики. Но затем подопечным Шарана все же удалось забить быстрый гол. Максименко привез пенальти на свои ворота, а Грицук хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар — 2:1. Уже через две минуты хозяева могли увеличить преимущество в счете после удара Безбородько, но Яшков спас свою команду, продемонстрировав классную реакцию.

Ковалевцы никак не могли войти в игру во втором тайме, поэтому хозяева продолжили контролировать ход игры, намереваясь развить собственный успех. И это у них получилось. На 64-й минуте Грицук вывел Ковальца на ударную позицию, а Кирилл легко разобрался с Яшковым — 3:1. На этом этом александрийцы не остановились, продолжив проводить много времени в атаке. Гости откровенно провалили второй тайм, позволяя сопернику весьма комфортно себя чувствовать практическим на каждом участке поля. Со временем хозяева все отдали инициативу соперника, который предпринимал отчаянные попытки вернуть интригу.

На 80-й минуте Лысенко подарил своей команде надежду на спасение, выиграв позиционную борьбу после подачи углового и отправив мяч в сетку — 3:2. Уже через две минуты Владимир мог оформить дубль, но вместо удара по воротам нападающий атаковал ногу оппонента. Ближе к окончанию поединка подопечные Шарана забрали мяч себе, при этом абсолютно не торопясь идти в атаку. Но им все равно удалось забить под занавес встречи. Черноморец в простой ситуации позволил Задераке себя обокрасть, а затем Максима пробил мимо Яшкова, установив окончательный счет — 4:2. Таким образом, Александрия взяла реванш у Колоса после поражения в февральском матче.

В 24-м туре Александрия сыграет с луганской Зарей, а Колос будет противостоять черниговской Десне.

Александрия - Колос 4:2

Голы: Гречишкин, 45+1, Грицук, 54 (с пенальти), Ковалец, 64, Задерака, 89 — Сорокин, 35, Лысенко, 80

Александрия: Билык — Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух — Гречишкин, Запорожан (Ковалец, 46), Грицук — Лучкевич, Безбородько (Ситало, 83), Мишенко (Задерака, 46)

Колос: Яшков — Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец — Богданов, Ориховский — Сорокин (Кожушко, 55), Морозко (Ильин, 58), Вильхамссон — Бондаренко (Лысенко, 65)

Предупреждения: Безбородько, Бабогло — Ориховский, Вильхамссон, Сорокин, Максименко, Ефремов