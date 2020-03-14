Украина

Поединок между командами Дмитрия Михайленко и Александра Бабича вновь не обошелся без участия системы VAR.

Теперь уже точно Украинская Премьер-лига получит должное внимание от почитателей футбола в нашей стране. Коронавирус COVID-19 выбил из игры чемпионаты европейский стран из категории топ-5 до начала апреля, так что самое время узнать, чем же живет футбол на внутренней для Украины арене.

А обстановка тут только начинает накаляться. Заочное противостояние Мариуполя и Колоса в 22-м по счету туре позволило распределить каждую из команд по соответствующим их уровню половинам турнирной таблицы. После чего, были образованы две группы по шесть футбольных клубов, и в таком составе борьба продолжилась уже в рамках следующего тура. Мариуполь отправился в так называемую «нижнюю шестерку», где в качестве первого соперника в обновленном для себя статусе получил днепровский Днепр-1. Игра между приазовцами и днепрянами проходила на поле стадиона "Днепр-Арена".

Собственно, именно коллектив Дмитрия Михайленко и остановил подопечных Бабича во время их попытки запрыгнуть в вагон уходящего поезда, одержав победу в боевом поединке с тремя удалениями у соперника и таким же числом забитых мячей на счету днепрян. Так что, возвращение Екатерины Монзуль на "Днепр-Арену" ознаменовалось еще и напряженным характером возможной встречи-реванша для Мариуполя.

На первых порах встречи так оно и было. Гости попытались устроить что-то похожее на стартовый штурм чужих ворот, однако так и не сумели создать должного обострения. При этом, энтузиазм команды Бабича достаточно быстро сходил на нет, что стало причиной перехода Днепра-1 к более конструктивным атакам. Заходить в чужую штрафную с мячом у команды Михайленко не было особого стремления. Достаточно было нескольких дальних ударов от Булецы и Назаренко для обозначения превосходства.

Как раз штрафной от Сергея в середине первого тайма встречи и оказался единственным действительно стоящим моментом в первом тайме для обеих команд. Мяч прокатился по линии ворот после неудачного сейва со стороны Гальчука прямого удара в правый нижний угол со стандарта, однако так пересек заветную границу. В дальнейшем, Мариуполь сдерживал атаки соперников за счет мелкого фола в центре поля, да и игроки днепрян свели свою игру к аналогичной методике.

В начале второй половины поединка команда гостей вновь попыталась с наскока взять чужие ворота, однако вновь потерпела неудачу в своих намерениях. Как покажет время, с летальными последствиями утратил контроль над ситуацией коллектив Бабича.

В середине второго тайма Екатерина Монзуль приняла решение остановить атаку Днепра-1 для не до конца понятного по началу действия. Арбитр отправилась смотреть повтор эпизода с участием Руслана Фомина в штрафной Мариуполя. И только лишь с помощью камер удалось заметить, что мяч попал в руку нападающему, когда он неудачно попытался вынести мяч в сторону от ворот. Пенальти! Наказание точным ударом в левый угол исполнил Хобленко.

В добавок к этому эпизоду, Михайленко бросил в бой Супрягу и Чичикова дабы подловить уставшего оппонента на контратаке. Именно эта пара игроков и добила Мариуполь. Чичиков выдал пас на ход партнеру в центр штрафной, а Супряга точным ударом в левый нижний угол довел персональный показатель голов после зимней паузы до шести! Для гостей получить пятый мяч в свои ворота в двух подряд матчах в Днепре оказалось равносильно приговору.

В следующем туре днепровский Днепр-1 вновь сыграет дома, вновь против команды с восточной части Украины, но уже против донецкого Олимпика, а Мариуполю предстоит очередной вояж. Преодолев всю страну, команда Александра Бабича сыграет против львовских Карпат.

Днепр-1 — Мариуполь 2:0

Голы: Хобленко, 64 (пен.), Супряга, 89

Днепр-1: Клищук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Батагов — Назаренко (Коркишко, 66), Ди Франко, Вакулко, Булеца (Чичиков, 68) — Хобленко (Супряга, 75).



Мариуполь: Гальчук — Муравский, Быков, Дава — Кирюханцев (Кащук, 76), Чех (Тищенко, 68), Федорчук, Горбунов, Топалов — Чурко (Кулаков, 71), Фомин.

Предупреждения: Хобленко — Дава, Кулаков, Быков.