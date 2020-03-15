Украина

Football.ua анонсирует поединок 23-го тура УПЛ между Олимпиком и Ворсклой.

Несмотря на паузу во многих европейских чемпионатах из-за коронавируса, в Украине продолжаются спортивные соревнования, и стартовал второй этап Премьер-лиги. Олимпик и Ворскла попали в нижнюю шестерку, и теперь эти команды вновь попытаются выявить сильнейшего в рамках 23-го тура.

Олимпик — Ворскла

Воскресенье, 15 марта, 19:30. Стадион Динамо им. Лобановского. Главный арбитр — Ярослав Козык (Мукачево). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Олимпик на днях расстался с Висенте Гомесом, а его сменщиком стал Игорь Климовский, занявший пост исполняющего обязанности главного тренера. Действительно, последние результаты донецкого клуба крайне плачевны. "Олимпийцы" проиграли семь матчей подряд, а последняя победа в официальных поединках датирована 24 ноября прошлого года. Ворскла, в свою очередь, хоть и оказалась в группе выбывания, но выход в полуфинал Кубка Украины благодаря минимальной победе над Десной (0:1) определенно можно считать успехом.

В прошлом туре Олимпик и Ворскла сошлись в противостоянии в Полтаве, где команда Юрия Максимова обыграла соперника благодаря реализованному пенальти Владислава Кулача (1:0). Несмотря на победу полтавчан, тогда игроки донецкого клуба продемонстрировал более качественную игру, но реализовать хотя бы один момент у них не получилось. Эта проблема преследует Олимпик весь сезон. Складывается такое ощущение, что дончан попросту не хватает на всю дистанцию, ведь зачастую положительный результат либо уходит от них в заключительные минуты матча, либо не достигается из-за упущенных моментов. Возможно, смена главного тренера пойдет Олимпику на пользу, но крайне сложно утверждать, что Висенте Гомес делал что-то неправильно.

Что касается результатов матчей, то Ворскла весьма неплохо начала 2020 год. Помимо выхода в полуфинал Кубка Украины, подопечные Максимова нанесли первое поражение Шахтеру в текущем сезоне УПЛ (1:0). Также Ворскла могла свести к ничьей поединок с Динамо, но гол Вербича в компенсированное ко второму тайму время принес киевлянам волевую победу (2:1). Учитывая текущую форму Карпат, полтавскому клубу вполне по силам выполнить главную задачу по сохранению прописки в чемпионате Украины, но проблемы у команды Максимова есть, что было продемонстрировано против Мариуполя (3:0).

Предстоящий матч может стать определяющим для Олимпика, поскольку есть большой риск отпустить вперед принципиального соперника с турнирной точки зрения. Игорь Климовский уже не впервые работает с донецким клубом, и, возможно, именно он сможет вернуть команду на победный путь и спасти от вылета в Первую лигу. Учитывая то, что Ворскла провела последний матч 12 ноября в Кубке Украины и теперь вновь отправится в гости, Олимпик вполне может воспользоваться не лучшими физическими кондициями соперника. Прошлым матч показал, что дончане играют лучше, но им нужно найти свою реализацию.

прогноз 2:1