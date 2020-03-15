Украина

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекерских контор.

В поединке 23-го тура украинской Премьер-лиги Заря сыграет в Запорожье против Шахтера.

По версии Parimatch, подопечные Луиша Каштру являются фаворитами данного противостояния. Так, победа Зари оценивается коэффициентом 4,20, а успех Шахтера – 1,73.

Если же поединок завершится вничью, то на такое событие предлагается показатель 4,20.

Любителей нестандартных прогнозов может заинтересовать ставка "Забьют больше 1,5 голов: обе команды". Коэффициент — 5,10.

Напомним, матч Заря — Шахтер состоится в воскресенье, 15 марта, в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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