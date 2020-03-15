Сокрушительный удар Богдана Михайличенко подвел черту под уверенной игрой коллектива Скрипника во втором тайме (1:0).
Заря — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк
15 марта 2020, 15:53
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Заря — Шахтер 1:0
Гол: Михайличенко, 84
Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Леднев (Цвек, 46), Юрченко, Кочергин, Хомченовский (Громов, 49) — Кабаев (Перович, 88).
Предупреждения: Иванисеня, Кочергин, Цвек, Михайличенко — Мораес.
Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Майкон, Алан Патрик (Сикан, 86) — Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 66) — Мораес.