Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 23 тура УПЛ между донецким Олимпиком и полтавской Ворсклой.

владислав кулач в предыдущем матче против олимпика, фото фк олимпик

владислав кулач в предыдущем матче против олимпика, фото фк олимпик

Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов решил оставить на скамейке запасных Владислава Кулача, который принес команде победу над Олимпиком в матче недельной давности. Ввиду отсутствия в основном составе хозяев Захеди Шахаба и Максима Дегтярева снова шанс получил Денис Баланюк.

Олимпик: Кичак — Ксенз, Гришко, Литвин, Лебеденко — Цымбалюк, Завийский — Кравченко, Политыло, Тейшейра — Баланюк

Запасные: Крынский, Снурницын, Балашов, Романовский, Е. Пасич, Чогадзе

Ворскла: Резник — Пердута, Баенко, Ндиайе, Якубу — Пуцлин — Шехич, Кане, Скляр, Луизао — Степанюк

Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Чеснаков, Васин, Кравчук, Ребенок, Кулач

Матч Олимпик — Ворскла начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.