Украина

Команды Игоря Климовского и Юрия Максимова не определили сильнейшего (1:1).

В заключительном матче 23-го тура УПЛ донецкий Олимпик принимал полтавскую Ворсклу. Восемь дней назад подопечные Юрия Максимова одержали победу, поэтому соперник в данной встрече рассчитывал взять реванш. С первых минут гости вышли без Владислава Кулача, который принес своей команде победу в той встрече, что сказывалось на атакующем потенциале Ворсклы. Но Максимов еще в первом тайме понял, что ошибся при выборе стартового состава, выпустив Кулача на поле в первой 45-минутке. Гости активно начали отчетный поединок, сразу же забрав мяч под свой контроль, но они не угрожали воротам соперника.

Хозяева на некоторое время перехватили инициативу, ничего не создали впереди, после чего вернули мяч сопернику. Полтавчане провели несколько хороших атак, но до завершающих ударов по воротам они не доходили. А на 21-й минуте гости довольно неожиданно пропустили. Резник справился с ударом Тейшейры с близкого расстояния, а Баланюк оказался первым на добивании – 1:0. Ворскла имела отличную возможность сравнять счет уже через минуту благодаря заработанному пенальти, но Шехичу не удалось реализовать одиннадцатиметровый удар.

Подопечные Максимова продолжали много владеть мячом на чуждой половине поля, однако это не помогало им создавать опасные моменты. Защитники Олимпика действовали надежно, поэтому Кичак пребывал без серьезной работы. Со временем дончане снова перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля, но там они не были успешны. В концовке первой половины встречи Ворскла снова пошла вперед и таки забила. Вышедший на замену Кулач воспользовался отскоком мяча в штрафной площади и отправил его под перекладину классным ударом – 1:1. На большее гостям не хватил времени, посему команды отправились на табло при ничейном счете.

После возобновления игры полтавчане снова завладели игровым и территориальным преимуществом, рассчитывая забить быстрый гол. К этому был очень близко Кане, который пробил с разворота из пределов штрафной, после чего штанга пришла на помощь Кичаку, приняв мяч на себя. Подопечные Максимова еще какое-то время, контролировали мяч, а затем отдали его во владение сопернику. Хозяева предпринимали попытки провести хотя бы одну содержательную атаку, но это у них не получалось.

В середине второго тайма у Ворсклы была отличная возможность забить, но гости ее не использовали. Степанюк вывел Луизао на ударную позицию, а бразилец все испортил, пробив крайне неудачно. Дончане ответили на это заработанным опасным штрафным, однако Тейшейре не удалось нанести прицельный прямой удар. В игре на некоторое время случилось затишье, которое затем трансформировалось в новую волну атак Ворсклы. В одном из эпизодов Пердута мог отличиться, но и он не забил, промахнувшись из выгодной позиции.

Позднее воротам Кичака угрожал Васин, пробивший слету после заброса Кулача — голкипер Олимпика снова был надежен. Гости продолжали атаковать в надежде вырвать победу, но ближе к этому был подопечные Климовского. В компенсированное время Балашов мог принести своей команде три набранных очка, но Виталию не удалось протолкнуть мяч мимо Резника после паса Чогадзе. Как итог, команды так и не выявили победителя, довольствуясь результативной ничьей.

В 24-м туре Олимпик отправится в гости к Днепру-1, а Ворскла примет ПФК Львов.

Олимпик — Ворскла 1:1

Голы: Баланюк, 21 — Кулач, 42

Олимпик: Кичак — Ксенз, Гришко (Романовский, 75), Литвин, Лебеденко — Цымбалюк, Завийский — Кравченко (Балашов, 63), Политыло, Тейшейра (Чогадзе. 84) — Баланюк

Ворскла: Резник — Пердута, Баенко, Ндиайе, Якубу — Пуцлин (Ребенок, 79) — Шехич (Кулач, 34), Кане, Скляр, Луизао (Васин, 69) — Степанюк

Предупреждения: Кичак — Якубу, Скляр

На 22-й минуте Шехич не реализовал пенальти (вратарь)