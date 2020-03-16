Джонатан: Закончу играть уже тогда, когда тело не позволит

Джонатан да Силва Лима рассказал о создании своего бренда в Бразилии.

"Бренду уже три года. Однажды мы с братом просто решили его создать. Мы всегда любили красиво одеваться. В нашем бизнесе я занимаюсь финансовой стороной, закрываю счета. Люблю базовый стиль, предпочитаю темные цвета, одеваю все черное. Главное, чтобы выделялась обувь".

Примечательно, что бренд Джонатана носят Алиссон, Неймар, Роналдиньо, Дуглас Коста, Давид Луис и другие.

Бразилец рассказал, кого лучше всего знает из Шахтера.

"Лучше всего — Дентиньо. Когда я играл в академии Коринтианс, он играл за первую команду. Но мы тренировались вместе. Он тоже носит нашу одежду".

О любви к футболу и о дизайнерстве:

"Мне нравится чемпионаты, где много борьбы, контакта. Это та игра, которая мне нравится. И я сам так играю. Очень люблю футбол, это для меня все. Дизайнерство возникло уже по ходу дела, это второстепенное занятие".

"Я пошел в футбол в 13 лет, оставил дом, семью, родителей. Закончу играть уже тогда, когда тело не позволит", — сказал Джонатан в эфире программы ПроФутбол.

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